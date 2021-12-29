Песков раскрыл подробности предстоящей беседы Путина и Байдена

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом пройдёт по инициативе российской стороны. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров глав государств по видеосвязи. Он подчеркнул, что Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости.

Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идёт об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что планируется обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с переговорами, которые пройдут с 10 по 12 января. Он добавил, что Россия никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США.

Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учётом принципиальных позиций друг друга, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что телефонный разговор между Путиным и Байденом ориентировочно пройдёт 30 декабря в 23:30 мск. В частности, глава Белого дома расскажет российскому коллеге о дипломатических возможностях для снижения напряжённости вокруг Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге подтвердила, что переговоры в Женеве между Россией и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а на 13 января запланированы переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Ранее Путин заявил, что 7 декабря в ходе разговора по системе видеоконференции с Байденом глава Белого дома предложил назначить официальных представителей для обсуждения вопросов стратегической стабильности. По словам российского лидера, Москва «быстро и конструктивно» ответила на данное предложение Вашингтона.