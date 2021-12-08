Песков: Путин и Байден предварительно договорились о новом саммите

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после переговоров по видеосвязи глава РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приняли решение по Донбассу. Они условились, что назначат в регионе своих представителей, после чего могут провести новые переговоры, пишет ТАСС.

Президенты говорили о том, что после того как состоятся контакты этих представителей, нужно пообщаться ещё раз. Но в данный момент ответить, когда это состоится, не представляется возможным, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США. Президент России подчеркнул, что это позволяет разговаривать достаточно откровенно. Тем не менее когда именно состоится новый контакт глав двух государств, пока неизвестно.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.