В конфликт Азербайджана и Армении вмешался и Китай

https://static.news.ru/photo/50d59cee-bc77-11eb-bda5-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Zinken/ZB/Global Look Press

Правительство Китая призывает власти Азербайджана и Армении урегулировать двусторонние противоречия путём мирного диалога. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передаёт ТАСС.

И Азербайджан, и Армения являются дружественными партнёрами Китая по сотрудничеству. Мы искренне надеемся, что стороны урегулируют противоречия посредством диалога и консультаций, а также будут вместе отстаивать региональный мир и стабильность, — сказал он.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооружённые силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определённые работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза республики, на котором назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооружённые силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошёл 16 мая при посредничестве России. 23 мая Минобороны Армении сообщило о том, что часть азербайджанских военных покинула армянскую территорию.

Ранее депутат от оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Геворг Горгисян обратился к Москве с просьбой разместить российский военный контингент в Сюникской области. Он добавил, что необходимо продолжать сотрудничество в сфере безопасности с Россией.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить в непосредственной близости от Сюникской области.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешёл под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.