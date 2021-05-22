Армянская оппозиция предложила РФ разместить военный контингент в Сюнике

https://static.news.ru/photo/25e67fc8-bbad-11eb-9b9d-96000091f725_660.jpg Фото: mod.mil.rus/facebook.com

Депутат оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Геворг Горгисян предложил Москве размесить российский военный контингент в приграничной с Азербайджаном Сюникской области, передаёт ТАСС.

Представляя программу партии парламентарий в ходе съезда отметил , что они должны продолжать углубление сотрудничества в сфере безопасности с Россией.

А также сделать всё для создания российского военного контингента в Сюнике для противостояния азербайджанско-турецкой агрессии, - считает Горгисян.

В минувший четверг, 20 мая, Пашинян заявил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. По его словам, в Ереване продолжают искать пути решения возникшей проблемы.

В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.