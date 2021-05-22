Армянская оппозиция предложила РФ разместить военный контингент в Сюнике

Депутат оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Геворг Горгисян предложил Москве размесить российский военный контингент в приграничной с Азербайджаном Сюникской области, передаёт ТАСС.
Представляя программу партии парламентарий в ходе съезда
А также сделать всё для создания российского военного контингента в Сюнике для противостояния азербайджанско-турецкой агрессии, - считает Горгисян.
В минувший четверг, 20 мая, Пашинян заявил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. По его словам, в Ереване продолжают искать пути решения возникшей проблемы.
В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.