Пашинян: «Ситуация на границе с Азербайджаном напряжённая»

https://static.news.ru/photo/90582acc-b942-11eb-90f9-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остаётся напряжённой, сотни военных Азербайджана всё ещё находятся на территории Армении. Об этом в четверг, 20 мая, на заседании правительства заявил и. о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

Хочу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остается неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500–600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории. Мы продолжаем искать политические пути решения проблемы, — отметил он.

Кроме того, политик сообщил, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Детали не раскрываются, так как документ пока рабочий.

В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы.