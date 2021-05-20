Саркисян и Пашинян обсудили кризис на границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/7d0810e0-ba1e-11eb-bf1e-96000091f725_660.jpgНикол Пашинян и Армен СаркисянФото: president.am
Президент Армении Армен Саркисян обсудил в пятницу с и.о. премьера страны Николом Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном и условия для начала работ по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
По инициативе Саркисяна сегодня в резиденции президента состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, процессов вывода подразделений вооруженных сил Азербайджана, проникнувших на суверенную территорию Армении, а также шаги, направленные на недопущение посягательств на территориальную целостность Армении, — говорится в сообщении на сайте президента.
Отмечается, что президент и премьер обменялись позициями о предусловиях Армении по вопросу начала работ по делимитации и демаркации границ. Было подчеркнуто, что данный вопрос начнут обсуждать только при выполнении названных условий. Ранее Ереван обвинил Баку в том, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определённые работы по уточнению границ на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.