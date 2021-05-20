Саркисян и Пашинян обсудили кризис на границе с Азербайджаном

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Формирование общего рынка газа в рамках Евразийского экономического союза является приоритетом для Армении. Об этом в пятницу на онлайн-заседании Высшего евразийского совета заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС.

Мы придаём важное значение формированию общего рынка газа союза. Считаем необходимым, чтобы в рамках международного договора были бы согласованы не только подходы к ценообразованию и тарифообразованию на общем рынке союза,...