Песков подчеркнул важность контактов Белоруссии и ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для решения миграционного кризиса необходимы прямые контакты Минска и Евросоюза. По его мнению, личного общения Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко недостаточно, чтобы уладить этот вопрос, сообщает РИА Новости.

Конечно, для нахождения путей решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина. Очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС, — сказал Песков.

Он добавил, что пути решения миграционного кризиса пока не найдены.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. В ночь на 17 ноября небольшие группы беженцев несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. В ходе беседы они выразили обеспокоенность действиями польских силовиков, которые применяют спецсредства для борьбы с мигрантами. Главы государств отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы.