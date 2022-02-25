Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в переговорах в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал NEWS.ru, что российская сторона не ожидает прибытия в Минск президента Украины Владимира Зеленского на переговоры. По его словам, в случае организации такой встречи в ней будут участвовать представители основных ведомств двух стран, но не президенты.

Речь идёт о делегациях высокого уровня, с российской стороны это будут представители Минобороны, МИД и администрации президента, — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле прибытия президента Украины в столицу Белоруссии.

Представитель Кремля при этом не уточнил, будет ли встреча делегаций означать приостановку военной операции.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. До этого Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру сесть за стол переговоров. Он подверг критике Европу за медленную помощь Украине и призвал европейцев отправляться в Киев для защиты континента.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».