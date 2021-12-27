Песков отреагировал на угрозы ввести «невиданные» санкции против России
Песков: до Камалы Харрис «невиданные» санкции России уже обещал президент США Джо Байден
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:10, 27 декабря 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-президента США Камалы Харрис о возможных «невиданных» санкциях в отношении РФ. Он заявил, что их уже несколько раз обещал американский лидер Джо Байден, передаёт РИА Новости.
До неё это несколько раз уже обещал господин Байден, — напомнил представитель Кремля.
Ранее Харрис в интервью телеканалу CBS заявила, что США готовы ввести «самые жёсткие санкции» в отношении Москвы, если Россия посягнёт на суверенитет Украины и начнёт против неё военные действия. Харрис отметила, что США проводит данную политику совместно со своими союзниками, а также напрямую уведомляет об этом российские власти.
В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.
Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.