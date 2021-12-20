Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Россия не получала никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента этой страны Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Субстантивной подготовки разговора двух лидеров не ведётся, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, подписанный Зеленским закон, упрощающий получение гражданства Украины лицами, воевавшими в Донбассе, и рядом категорий граждан РФ, не влияет на подготовку встречи глав государств.

Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведётся, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем, — сказал Песков.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что работа по организации прямых переговоров Зеленского с Путиным началась, но на сегодняшний день она не находится в активной фазе.

Ранее Зеленский допустил возможность проведения прямых переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Он не исключил возможности создания отдельного формата переговоров с российским коллегой, подчеркнув, что это направление поддерживают европейские и американские партнёры.

Также Зеленский заявил, что Россию якобы не удаётся вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу. Он выразил желание активизировать дипломатические усилия, чтобы избежать возможных потерь с обеих сторон.

Ранее Зеленский подписал закон, который упрощает порядок получения гражданства для россиян, якобы преследуемых по политическим убеждениям. Кроме того, закон упрощает данную процедуру для иностранцев, участвовавших в силовой операции в Донбассе на украинской стороне.

Упрощённая процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые «являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».