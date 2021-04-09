Песков оценил ситуацию с доверием к «Спутнику V» после заявления Словакии

https://static.news.ru/photo/e5b8f766-991d-11eb-8428-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии.

Это никак не подрывает доверие к нашей вакцине в ЕС, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель пресс-службы посольства России в Братиславе Владислав Куликов заявил , что жители Словакии остались без возможности получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за кампании по дискредитации препарата.

В апреле стало известно, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами, исследовав первую партию «Спутника V», назвал российский препарат не соответствующим по характеристикам и свойствам тому, который получил положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ответственный за распространение вакцины за рубежом и успевший отправить в Словакию две первых партии по 100 тысяч доз, назвал обвинения не соответствующими действительности. Россия потребовала от Словакии вернуть препарат из-за нарушения контракта, которым стало тестирование в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС. РФПИ расценил действия словацкой стороны как саботаж.