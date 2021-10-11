Песков оценил перспективы диалога Москвы и Киева

Перспектива диалога Москвы с Киевом на высшем уровне пока не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к подобной встрече.

Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договорённостей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются, — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не раз говорили о невозможности контактов двух президентов до тех пор, пока не будет понимания о том, что должно быть на повестке дня.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что возможная встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским поставит последнего «в шпагат». По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским, только если получит от этого какую-либо выгоду.

Экс-министр также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идёт об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна.