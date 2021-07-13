Песков объяснил, почему статья Путина об Украине написана с сожалением

Президент России Владимир Путин написал статью об Украине в духе уважения к украинскому народу, но с сожалением, поскольку страна отдана на откуп Западу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вы сами вполне можете убедиться в том, что статья выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине. И статья также выражается сожалением в связи с тем, что сейчас она во многом, судьба Украины, отдана в управление и на откуп иностранцам, — подчеркнул Песков.

По его словам, элементы внешнего управления всем хорошо известны.

Статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней политик написал, что между Россией и Украиной возникла «стена», которая воспринимается Путиным в качестве большой общей беды и трагедии. Он заявил, что отношения между Москвой и Киевом ухудшились «из-за целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» единства двух народов. Политик призвал обратиться к истории, в которой прописано общее прошлое нескольких народов. Путин подчеркнул, что высказывание о том, что украинцы являются якобы отдельным народом, строилось ещё в XIX веке на вымыслах.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко раскритиковал статью Путина. По его мнению, она не отличается особой оригинальностью. Он добавил, что переписыванием истории занимались ещё русские цари.

Президент Украины Владимир Зеленский взял паузу перед ответом на статью Путину. Он пояснил, что не успел ознакомиться с материалом в полном объёме, но некоторые моменты он посмотрел и желает обсудить их лично с Путиным.

Дмитрий Песков заявил журналистам, что российский президент готов к диалогу с Зеленским. Он может обсуждать любые вопросы, кроме тех, которые бесполезно обсуждать.