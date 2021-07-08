Песков назвал условия признания российских вакцин в Евросоюзе

Российские вакцины от коронавирусной инфекции будут признаны в Евросоюзе, если не будет никаких искусственных препятствий политического и лоббистского характера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник», работа в этом направлении продолжается, — заявил представитель Кремля журналистам.

По его словам, работа по признанию российской вакцины является кропотливой и сложной, но так или иначе она завершится успехом, если отмести какие-либо предубеждения.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его словам, список препаратов должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. В настоящее время в Европе и ряде других стран признано всего четыре вакцины.

Ранее авторитетный медицинский научный журнал Nature опубликовал статью о «Спутнике V», в которой признал качество российского препарата. Редактор научного портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов рассказал NEWS.ru, что означает подобная публикация для репутации отечественной вакцины и поможет ли она в прививочной кампании.