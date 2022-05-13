Песков: мирные жители могли покинуть «Азовсталь» в любом направлении Песков рассказал, что находившиеся на «Азовстали» гражданские могли покинуть завод в любом направлении

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Мирные жители, которые находились на территории «Азовстали» в Мариуполе, могли покинуть завод в любом направлении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что соответствующее поручение Владимира Путина было выполнено, передаёт ТАСС.

Гражданские могли покинуть территорию «Азовстали» в любом направлении, это поручение Путина было выполнено, — сказал Песков.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что Киев хочет подписать документ, регламентирующий процедуру эвакуации с территории «Азовстали». По её словам, стороны начали новый раунд переговоров вокруг эвакуации, посредником выступит Турция.

7 мая штаб теробороны ДНР заявил, что с территории «Азовстали» эвакуировали 50 гражданских. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек.