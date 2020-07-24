Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/879bdcec-cd9f-11ea-b23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый с 1934 года пятничный намаз начался в Айя-Софии в Стамбуле. В июле собор Святой Софии потерял статус музея и стал мечетью.

Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, в самой Айя-Софии молится турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и другие политики страны. В районе возле собора собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к намазу на улице.

Непосредственно перед самой молитвой турецкий лидер зачитал отрывок из Корана. Это транслировалось на больших экранах, установленных на площади. Появление Эрдогана на экране было встречено восторженными криками собравшихся «Аллаху Акбар».

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Это памятник ЮНЕСКО первой половины VI века. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году приобрёл статус музея Айя-София.

В начале июля Государственный совет Турции отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии.

Власти Турции не раз говорили, что христианам по-прежнему разрешат посещать собор. Также они пообещали сохранить и фрески с барельефами, и всё внутреннее убранство храма, писал NEWS.ru.