Пентагон заявил о готовности перейти под контроль Байдена

https://static.news.ru/photo/0feb77c6-2e10-11eb-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Минобороны США заявило, что готово выполнить соглашение между Белым домом и командой демократа Джо Байдена о передаче власти в рамках соответствующего закона о переходном периоде.

Таким образом Пентагон незамедлительно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что на фоне продолжения им борьбы за итоги выборов он не намерен препятствовать законным процедурам, которые должны происходить после выборов главы государства, сообщает «Интерфакс».

«Основываясь на подтверждении от администратора Управления общих служб (GSA), мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки команде Байдена в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харрис», — говорится в сообщении Пентагона.

В заявлении американского оборонного ведомства также сказано, что передачей власти занимается целевая группа Пентагона, которая организует все необходимые контакты с командой Байдена. Минобороны отмечает, что готово продолжать эффективно и упорядоченно работать, демонстрируя приверженность национальной безопасности.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 24 ноября по московскому времени президент США Дональд Трамп дал старт процессу передачи власти команде демократа Джо Байдена. В своём Twitter Трамп написал, что не намерен препятствовать исполнению закона и несмотря на то, что официально Управление общих служб США (GSA) могло ждать до середины декабря, даёт свое согласие на передачу базовых протоколов команде Байдена.

Примечательно, что глава GSA Эмили Мёрфи до последнего отказывалась признавать избранным президентом Джо Байдена, однако сдала свои позиции после того, как Трамп опубликовал заявление по передаче власти.