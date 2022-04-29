Лавров: Запад украл у России более $300 млрд

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада украли у Москвы более $300 млрд, забрав себе деньги, предназначенные для оплаты российского газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Он отметил, что платежи покупателей российского газа перечислялись на счёта «Газпрома» и держались в западных банках.

Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета «Газпрома» и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные «друзья» украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно, — сказал Лавров.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти Украины рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры после специальной военной операции. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

В эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.