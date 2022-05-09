Пентагон: США обучили более 300 украинских военных обращаться с гаубицами

Гаубица M777 / Фото Spc. Isaiah J Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press

310 украинских военных прошли обучение по использованию нового оружия, в частности, американских гаубиц типа М777, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что Украине ранее было передано боле 90 единиц подобной техники. Кирби добавил, что на данный момент американские инструкторы обучают ещё 50 человек, 15 солдат уже получили знания по использованию радаров системы ПВО, а 100 украинцев прошли курс по использованию броневиков.

Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию [гаубиц] М777, — сообщил Кирби на брифинге.

7 мая стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине, в который будут включены беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением. Киев получит оружие на сумму в $136 млн.

Замглавы Пентагона Билл Лаплант ранее рассказал, что конгресс одобрил выделение ведомству $300 млн на приобретение военного оборудования. По его словам, Минобороны США постоянно контактирует с промышленностью «по мере увеличения требований». Военный добавил, что Вашингтон продолжит использовать все доступные средства для поддержки ВСУ.

Ранее турецкая газета Star сообщила, что США оказывают давление на Грецию с целью передачи Киеву ЗРК С-300, которые есть у неё на вооружении. В Афинах заявили, что уже предоставили Украине помощь и указанные комплексы поставить не могут, поскольку находятся под угрозой со стороны Турции.