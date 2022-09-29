Пентагон предложил Дании помощь в расследовании ЧП на «Северных потоках» Министр обороны США Ллойд предложил Дании помощь в расследовании ЧП на «Северных потоках»

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Министр обороны США Ллойд Остин предложил властям Дании поддержку в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым и обсудил с ним «недавние взрывы».

Министр Остин предложил полную поддержку Дании, которая начала расследовать взрывы, — сказал Райдер.

Он также добавил, что министры договорились совместно работать «по мере развития ситуации». Кроме того, Райдер подчеркнул, что США привержены безопасности в Балтийском море.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон настаивает на том, что США не имеют отношения к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Там также подчеркнули, что считают преждевременным называть случившееся диверсией.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.