Пентагон перебросит американских военных из Германии в Италию и Бельгию

https://static.news.ru/photo/15e1e716-d1a7-11ea-a87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Ryan Lucas/Global Look Press

Соединённые Штаты объявят о выводе из Германии американских военнослужащих, часть из которых будет переведена в Италию и Бельгию.

По данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, штаб-квартира Европейского командования Соединённых Штатов будет перенесена из Германии в Бельгию.

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу. По его словам, они будут перенесены в «две разные точки».

Ранее в Вашингтоне заявили о сокращении численности своих военнослужащих на территории ФРГ до 25 тысяч человек в том случае, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в связи с договорённостями в рамках НАТО. В настоящее время в ФРГ размещены порядка 34 тысяч американских солдат, писал NEWS.ru.