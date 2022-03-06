Пентагон отказался комментировать заявления Минобороны РФ о провокациях СБУ

В Пентагоне отказались комментировать заявление Минобороны России о том, что СБУ и бойцы батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте, а затем обвинить в этом Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства. Он добавил, что военному руководству США нечего предложить относительно этих заявлений.

Мне нечего предложить относительно утверждений или комментариев, которые вы изложили ниже, — сообщил представитель Пентагона.

В Министерстве обороны России заявили, что СБУ и боевики батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России. По информации ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что стране не нужны самолёты НАТО. По его мнению, Киеву для успешной борьбы нужны средства ПВО. Он добавил, что это решение является альтернативой отказу Альянса закрывать небо над Украиной.