В Пентагоне не стали давать никаких гарантий странам Балтийского региона относительно обязательств по дальнейшему присутствию американских войск на территории региона, передает заявление эстонского министра обороны Ханно Певкура агентство Bloomberg. По его словам, сказанным по итогам встречи с главой военного ведомства США Питом Хегсетом, что в Пентагоне не хотят ничего прогнозировать.

Он сказал, что не хочет делать никаких прогнозов, и это разумно, потому что этой осенью они будут оценивать расстановку сил, — сказал глава Минобороны Эстонии.

Ранее журналисты отметили, что Прибалтика и Польша осуществляют укрепление своих границ и выходят из различных международных соглашений на фоне постоянных заявлений о возможном вооруженном противостоянии с Россией в ближайшем будущем. По словам источника, в Литве прогнозируют конфликт с РФ уже в 2028 году. При этом выделяются огромные суммы на организацию минных заграждений, а также строительство бункеров и оборонительных сооружений. Другие страны Балтийского региона обсуждают аналогичные инициативы.