На форуме «БИОПРОМ-2025» ведущие эксперты представят новые технологии

В Геленджике на форуме «БИОПРОМ-2025», организованном при поддержке Минпромторга, ведущие эксперты представят новые разработки и технологии для человека. Мероприятие станет важной площадкой для обмена опытом и выработки стратегий развития отрасли.

В рамках деловой программы «БИОПРОМ-2025» 6–7 октября запланированы дискуссии, рабочие встречи и экспертные обсуждения, посвященные применению передовых технологий для повышения качества и продолжительности жизни. Всего в экспозиции примет участие более 100 компаний. Среди них — Ростех, Росатом Наука, Нацимбио, Сеченовский университет, фонд Сколково, технопарк Строгино, ГК ЭФКО, НПО Петровакс Фарм, Молвест. Также будет организована специальная зона стартапов, где малый бизнес сможет представить свою продукцию на льготных условиях.

Также в рамках форума состоится совместное заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции. Тема встречи — биоэкономика. Участие в ней примут министры промышленности всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в рамках международного форума «БИОПРОМ-2025: промышленность и технологии для человека» обсудят тренды здорового питания. В ходе мероприятия эксперты поговорят о развитии пищевой индустрии.