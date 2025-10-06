Ямалец пойдет под суд за наезд на сотрудника полиции

Житель села Белоярск в ЯНАО предстанет перед судом за наезд автомобилем на полицейского, сообщает «Ямал-Медиа». Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Как сообщают правоохранительные органы, в августе в селе Белоярск участковый остановил мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался выполнять требования полиции и попытался скрыться. Когда сотрудник попытался его задержать, нарушитель продолжил движение, протащив правоохранителя за машиной на расстояние более 260 метров. В результате участковый получил ссадины и ушибы.

Ранее в Башкирии 20-летний водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу с пятилетней дочерью. По данным ГАИ, мужчина был трезв. Кроме того, его автомобиль совершил наезд на местный магазин.

До этого на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области внедорожник Land Rover врезался в припаркованный грузовик Mercedes-Benz. Погибли трое, среди них 10-летний ребенок и двое взрослых мужчин.