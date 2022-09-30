Пентагон будет обслуживать радиолокационные радары на Украине Пентагон заключил контракт на $12 млн на обслуживание радиолокационных радаров для Украины

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Министерство обороны США заключило контракт с производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд Вооруженных сил Украины. Сумма договора составила более $12 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Точная сумма контракта оценивается в $12 096 538. Работы будут вестись в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Именно там расположена штаб-квартира подрядчика.

Предполагается, что заказ будет выполнен к 30 июня 2023 года. Финансирование работ будет производиться из средств, выделенных на содействие безопасности Украины на 2022 финансовй год.

Ранее сообщалось, что Сенат конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования правительства страны до 16 декабря 2022 года. Этот документ предусматривает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. Деньи предназначены для поддержания работы правительства страны, военной помощи и иных целей.