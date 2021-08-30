Пенсионерка решила раздать выигранные в лотерею £140 тысяч

Пенсионерка из английского графства Дербишир Кэт Скотт выиграла £140,9 тысячи (14,2 млн рублей) в почтовой лотерее и решила раздать всю сумму через несколько часов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Часть выигрыша 72-летняя женщина собирается потратить на покупку и установку дефибриллятора в местном отделении почты. Кроме того, она пообещала отдать внукам £1 тысячу (10,1 млн рублей).

Как отмечает Daily Mirror, во время пандемии пенсионерка помогала врачам. Она сшила сотни халатов для медицинских работников.

Ранее житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, Леонард Томас едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости. Он забрал приз за день до того, как билет сгорел. В билете совпали четыре из пяти выпавших в результате розыгрыша чисел. Американец сорвал джекпот в $500 тысяч (37 млн рублей).