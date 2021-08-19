Американец едва не забыл про крупный выигрыш в лотерею

Житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости и забрал приз за день до того, как билет сгорел. Об этом сообщает телеканала 7 News Boston.

Леонард Томас купил билет на автомобильной заправке и забыл про него. Через какое-то время мужчина услышал по радио, что в его регионе скоро сгорит выигрышный лотерейный билет, потому что никто не обратился за получением приза. Оказалось, что победителем стал именно Томас. Он срочно отравился за призом и успел забрать его.

В билете мужчины совпали четыре из пяти выпавших в результате розыгрыша чисел. Американец сорвал джекпот в 500 тысяч долларов (37 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что число лотерейных миллионеров в России увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями за прошлый год (519 в 2020-м против 1025 в 2021-м). Общее число выигрышных билетов составило более 96 млн штук.