Американец едва не забыл про крупный выигрыш в лотерею

Житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости и забрал приз за день до того, как билет сгорел. Об этом сообщает телеканала 7 News Boston.
Леонард Томас
В билете мужчины совпали четыре из пяти выпавших в результате розыгрыша чисел. Американец сорвал джекпот в 500 тысяч долларов (37 миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что число лотерейных миллионеров в России увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями за прошлый год (519 в 2020-м против 1025 в 2021-м). Общее число выигрышных билетов составило более 96 млн штук.