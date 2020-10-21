Пекин призвал США отказаться от мышления эпохи холодной войны

Пекин не намерен бросать кому-либо вызов и призывает Вашингтон объективно смотреть на отношения США с Китаем и Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера об укреплении военных альянсов и партнёрств США с другими странами в рамках противодействия Китаю и РФ.
Представитель ведомства отметил, что Китай работает над обеспечением мира и стабильности во всём мире. США заблуждаются, видя в КНР соперника.
Мы призываем американских политиканов отказаться от своего устаревшего мышления эпохи холодной войны, объективно и справедливо смотреть на китайско-американские отношения, а также их отношения с Россией, — цитирует Чжао Лицзяня ТАСС.
Он также призвал Вашингтон к совместной работе над возвращением отношений между двумя странами «в русло координации, сотрудничества и стабильности».
Ранее NEWS.ru писал, что Эспер заявил о необходимости «агрессивно конкурировать» с Россией и Китаем во всех частях мира. При этом он призвал готовиться к худшему, если сдерживание не сработает.
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