Пашинян заявил об ожидании от ОДКБ работы с Баку по выводу войск

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ проведения политико-дипломатической работы с Баку по выводу войск с суверенной армянской территории. Пор его словам, которые приводит пресс-служба кабмина на сайте правительства, Армения предлагает Совету коллективной безопасности организации такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Армении, но и «для сдерживания Азербайджана о т дальнейших агрессивных действий».

Армения предлагает решением СКБ (Совета коллективной безопасности — прим. ТАСС) ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года, — цитирует Пашиняна пресс-служба правительства.

Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване выразил надежду на скорое заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При последовательном выполнении договоренностей по делимитации границ, разблокированию коммуникаций, решению гуманитарных вопросов можно будет добиться устойчивой стабилизации ситуации, уверен российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-либо конкретным датам. Главное, чтобы документ был подписан и в результате оказался жизнеспособным и устойчивым.