Пашинян выбрал главу Генштаба Армении без президента

https://static.news.ru/photo/8f41a328-8ad7-11eb-9230-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: gov.am

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «силой закона» назначил главу Главного штаба ВС Армении. Им стал Артак Давтян.

Пашинян добавил, что сделал это в обход мнения президента страны Армена Саркисяна, поскольку тот отказался «подписывать представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд».

Об этом сказано в Facebook главы правительства.

В Армении произошёл острый политический кризис из-за требований военного руководства отставки Пашиняна и роспуска кабмина. К военнослужащим присоединились полицейские.

В итоге премьер подписал указ об отстранении начальника Генштаба Оника Гаспаряна от должности, но президент дважды отказался подписывать соответствующий документ.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. Иные же сценарии не обсуждались, заявил вице-спикер парламента страны Ален Симонян.