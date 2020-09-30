Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

https://static.news.ru/photo/0e836de4-0340-11eb-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: armgovernment/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Темой обсуждения были дальнейшие действия вооружённых сил страны.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и дальнейшими действиями армянских вооружённых сил, — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что в заседании приняли участие президент Армении, спикер парламента, руководитель администрации премьера, министр территориального управления и инфраструктуры, министр высокотехнологической промышленности.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. За это время Пашинян дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину. Официальная позиция Кремля остаётся прежней: стороны должны немедленно прекратить боевые действия.

Формально Нагорный Карабах — это часть Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Ранее азербайджанский МИД выпустил заявление с призывом к Минской группе ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с карабахской территории. До этого времени, говорится в тексте, Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции, писал NEWS.ru.