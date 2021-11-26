Пашинян прилетел на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи на трёхстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Трёхсторонняя встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию — город Сочи, — сообщила пресс-служба правительства Армении.

Встреча проводится по инициативе российского лидера. В ходе переговоров Путин, Алиев и Пашинян обсудят реализацию договорённостей, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание планируется уделить мерам по восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей. После встречи Путин проведёт с Пашиняном и Алиевым отдельные беседы.

Ранее Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.