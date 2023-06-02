Пашинян приедет на инаугурацию Эрдогана

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Армении. Церемония пройдет 3 июня.

Армения получила предложение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана. 3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в инаугурации, — говорится в сообщении.

Второй тур выборов президента Турции прошел 28 мая. Согласно окончательным результатам, единый кандидат от «Республиканского альянса» Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов избирателей и был переизбран на новый срок. Его соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил 47,82% голосов пришедших на избирательные участки граждан.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы Турции. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.