Армения призвала направить международную миссию на границу с Азербайджаном Пашинян призвал направить международную миссию на границу с Азербайджаном

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на сессии Генассамблеи ООН, в очередной раз заявил о вероятности новой агрессии со стороны Азербайджана и призвал направить на границу двух республик международную наблюдательную миссию. По его словам, это повысит стабильность в регионе.

Мы считаем, что принципиально важным является полноценная вовлеченность в данный процесс международного сообщества. Международная наблюдательная миссия в районах, прилегающих к армяно-азербайджанской границе, станет важным фактором для повышения региональной стабильности, — заявил армянский премьер.

Он добавил, что региональные организации по безопасности реагируют на ситуацию ненадлежащим образом. По этой причине в армянском обществе появились «тяжелые вопросы».

Пашинян также назвал условие заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. Для этого Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении «не только теоретически, но конкретно». В противном случае договор будет «выхолощенным» и не исключит новых территориальных претензий со стороны Азербайджана.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Министр подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.