Пашинян потребовал от СК Армении ответы на вопросы о войне в Карабахе

Жители Армении должны получить исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся боевых действий в Карабахе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Следственного комитета республики. Также он подчеркнул необходимость эффективного расследования уголовных дел, связанных с обстоятельствами войны.

Наша общественность должна получить исчерпывающие ответы на все вопросы и обстоятельства, связанные с 44-дневной войной, и прояснить всю картину, которая имела место. Конечно, я не думаю, что мы должны ожидать эти ответы только от Следственного комитета, потому что, в конце концов, вопрос имеет более широкий контекст, — сказал Пашинян.

По его словам, армянское общество, родственники погибших воинов должны получить конкретные ответы на поставленные вопросы.

Необходимо дать объективные ответы, чтобы утверждения о виновности или невиновности того или иного лица не основывались на личностном восприятии и неполном понимании ситуации, — сказал премьер-министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона исходит из приоритета поддержания геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. По её словам, Москва проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путём поддержания диалога со всеми региональными игроками.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.