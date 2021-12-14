Пашинян: Баку затормозило разблокировку коммуникаций в регионе

Азербайджан предпринимает попытки завести в тупик процесс открытия региональных коммуникаций на Южном Кавказе. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций. Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с обсуждениями, которые велись, подписанными заявлениями на эту тему и неприемлемы для Армении, — говорится в сообщении.

Ранее премьер Армении Мгер Григорян заявил, что процесс разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа не подразумевает наличия «экстерриториальных коридоров».

Ранее сообщалось, что после трёхсторонней встречи в Сочи российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян достигли договорённостей о разблокировании транспортных коридоров. По его словам, стороны подробно обсудили также вопросы экономического характера и развитие экономических связей. Немаловажным он назвал достижение согласия в вопросах гуманитарного характера.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.