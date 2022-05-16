Пашинян: Армения ждала другой реакции ОДКБ на конфликт в Карабахе

Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Москве заявил, что его страна ожидала другой реакции ОДКБ на военный конфликт в Карабахе. Вместе с тем он поблагодарил Россию за помощь в прекращении боевых действий. Заседание транслировал телеканал «Россия 24».

К сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения, — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Ереван не раз поднимал проблему, связанную с продажей некоторым государствами ОДКБ оружия Азербайджану. По его словам, поведение некоторых членов ОДКБ во время 44-дневной войны и после неё «не очень обрадовало Армению».

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. По его словам, после совместной встречи армянского премьер-министра Николы Пашиняна с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым, которая прошла в Брюсселе, Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации, и стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.