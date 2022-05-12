Пасечник назвал единственно верный путь для ЛНР Пасечник заявил, что интеграция с Россией является единственно верным путём для ЛНР

Леонид Пасечник / Фото club189550862/vk.com

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что единственно верный путь для его ЛНР — интеграция с Россией. По мнению политика, граждане, поддержавшие независимость региона, голосовали именно за такой вариант развития.

Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан — так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь — интеграцию с Россией, — написал в Telegram Пасечник.

По словам главы республики, за восемь лет люди прошли много испытаний, включая блокаду, объявленную Украиной. Пасечник высоко оценил усилия граждан ЛНР по возрождению экономики и восстановлению инфраструктуры. Он отметил, что всё это было сделано для общей цели — «построения процветающего, благополучного будущего родной земли».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил главу ЛНР с национальным праздником. Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.