«Партнер, а не союзник»: политолог о перспективах сотрудничества РФ и Китая Политолог Макаркин заявил, что Китай и Россия является партнерами, а не союзниками

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Китай для России является надежным партнером, а не союзником, заявил NEWS.ru политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, Москву и Пекин связывают экономические и политические интересы, однако у КНР принципиально нет союзников.

Китай — надежный партнер России, а не союзник. У этих стран развиваются экономические взаимоотношения, Китай активно действует сейчас на нашем рынке. Также у нас есть совместные политические интересы, например, мы не заинтересованы в усилении позиций Америки. Но важно понимать, что у стран нет обязательств между собой, у Китая принципиально нет союзников в мире, — сказал Макаркин.

Таким образом, по словам политолога, можно сделать вывод, что взаимоотношения Китая с Россией будут сохраняться. Макаркин подчеркнул, что не видит предпосылок для прекращения этого партнерства, однако эти взаимоотношения держатся на выгоде обоих государств.

Китаю выгоден такой формат взаимоотношений. Он не хотел бы большего сближения, а у России в нынешней ситуации нет альтернатив. Обе страны не заинтересованы в том, чтобы мы снизили свой статус в мире и перестали быть противовесом Америки. Однако эти взаимоотношения сохраняются на взаимной выгоде государств, — рассказал Макаркин.

В начале июля в Пекине прошла встреча главы Минобороны Китая Ли Шанфу с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым. Военачальники обсудили сотрудничество в оборонном деле двух государств и совместный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Ли Шанфу выразил надежду, что ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ РФ будут часто проводить совместные патрули и учения.