Глава Минобороны КНР призвал РФ часто проводить совместные военные учения Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ РФ

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Министр обороны Китая Ли Шанфу

В Пекине проходит встреча главы Минобороны Китая Ли Шанфу с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым, говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского оборонного ведомства. Ли Шанфу выразил надежду, что ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ РФ будут часто проводить совместные патрули и учения. Военачальники обсуждают сотрудничество в оборонном деле двух государств и совместный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.

Между китайскими и российскими военно-морскими силами существует тесный обмен и частое взаимодействие, ожидается, что обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях, регулярно организовывать совместные выступления, совместные туры и лиги, расширять практическое сотрудничество в профессиональных областях и вносить позитивный вклад в поддержание региональной и даже мировой стабильности, — говорится в сообщении Минобороны КНР.

Евменов заявил в ходе встречи, что Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между российскими и китайскими военными в различных областях и готова поддерживать тесную координацию с Китаем. В Минобороны РФ намерены продолжать расширять обмены между двумя военно-морскими флотами на всех уровнях и совместно организуют морские учения и иные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Китай потратил на военные нужды $298 млрд. Страна заняла вторую строчку рейтинга Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI по количеству военных расходов. Первое место — у США. Россия заняла пятую строчку рейтинга.