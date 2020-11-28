Партия Саакашвили выступила против возобновления авиасообщения с РФ

https://static.news.ru/photo/a9a656c0-316b-11eb-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Партия «Единое национальное движение» бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, прерванного летом 2019 года из-за антироссийских акций в Тбилиси.

Такую перспективу обсуждали 27 ноября российский сенатор Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе. По словам одного из лидеров оппозиционной партии Заала Удумашвили, возобновлять авиасообщение с Москвой не стоит, так как в России высокие показатели заболеваемости COVID-19. Кроме того, он выразил недоумение, зачем вообще это делать, если «Россия всегда и во всем обвиняет Грузию», передаёт газета «Взгляд».

Восстановление авиасообщения нецелесообразно, — заявил политик.

Вопрос восстановления авиасообщения затрагивался 27 ноября в формате Карасин — Абашидзе, созданном специально для обсуждения экономических, культурных и гуманитарных вопросов во взаимоотношениях Москвы и Тбилиси.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Грузии с 28 ноября по 31 января 2021 года ввели национальный локдаун. При этом с 24 декабря по 2 января ограничения будут сняты, по всей стране возобновят работу торговые центры, рынки и ярмарки, будет восстановлена работа городского и междугороднего транспорта.