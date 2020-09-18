Парламент Перу отказался отправить в отставку президента Вискарру

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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о прекращении переговоров с Китаем о создании зоны свободной торговли.

Он пояснил, что с момента начала переговоров китайская политика сильно изменилась и канадская сторона будет пересматривать инициативы, которые ранее существовали между странами. Я не вижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения...