Парламент Перу отказался отправить в отставку президента Вискарру

Однопалатный парламент Перу отказался отправлять в отставку президента страны Мартина Вискарру, несмотря на запущенный в отношении политика процесс импичмента.
Такое решение было принято депутатами на заседании парламента, которое проходит 19 сентября.
За проголосовали 32 депутата, против — 78, воздержались 15. Таким образом, резолюция отклонена, — заявил председатель конгресса Мануэль Мерино де Лама.
Для импичмента необходимо было получить голоса 87 членов 130-местного парламента,
Как писал NEWS.ru ранее, Конгресс (парламент) Перу одобрил 12 сентября начало процесса импичмента президента Мартина Вискарры из-за «моральной неспособности» занимать этот пост. За такое решение проголосовали 65 депутатов при необходимых по закону 52 голосах.
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