Парламент Перу одобрил начало процедуры импичмента президента

Фото: Peruvian Presidential Press/XinHua//Global Look Press

Парламент Перу разрешил начать рассмотрение очередной инициативы об импичменте главы государства Педро Кастильо, сообщается в Twitter законодательного органа. На заседании для одобрения инициативы необходима поддержка двух третей парламентариев — 87 человек.

При 73 голосах «за» пленум Конгресса принял предложение объявить Педро Кастильо морально неспособным занимать пост президента республики и освободить его от должности, — говорится в сообщении парламента.

Непосредственное обсуждение этого вопроса по существу и последующее голосование должно состояться на следующем пленарном заседании, которое должно начаться до конца дня, уточняет радиостанция RPP.

Автор предложения об отстранении Кастильо, депутат Эдвард Малага Трильо утверждает, что в действиях президента есть признаки коррупции, и эти действия идут вразрез с этикой и моралью и являются «недостойными». Он также указывает на наличие возможной преступной схемы в правительстве и ставит вопрос о назначении на высокие должности некомпетентных лиц.

Это уже третья попытка отстранить Кастильо от управления за менее чем полтора года его пребывания у власти. Первая инициатива была выдвинута в ноябре прошлого года и получила поддержку лишь 46 конгрессменов, вторая, была отклонена парламентариями в марте этого года после обсуждения по существу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто ушёл в отставку через четыре дня после назначения на должность. Это произошло после обращения Национального общества промышленности страны (SNI) к президенту Педро Кастильо, в котором назначение Пинто подвергли критике, назвав его «серьёзной атакой» на демократию и стабильность в стране. Ранее местные СМИ сообщали, что в 2016 году супруга премьера обвиняла его в домашнем насилии в отношении себя и дочери. Сам Пинто отверг все обвинения и пообещал обратиться в суд.