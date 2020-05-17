Парламент Израиля утвердил состав нового правительства страны

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Состав 35-го правительства утверждён парламентом Израиля. За новый кабинет министров проголосовали 73 депутатов из 120. Специальное заседание Кнессета транслируется по каналу израильского телевидения.

Заседание проходит в соответствии с указаниями Минздрава страны. Депутатов страны разделяют пустые кресла, все обязаны находится в Кнессете в медицинских масках.

Правительство сформировано в коалиции с лидером партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. По итогам достигнутых договорённостей премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет занимать свой пост первые полгода, затем он передаст эту должность на 18 месяцев Ганцу.

NEWS.ru писал, что министр здравоохранения страны Яаков Лицман попросил перевода на пост министра жилищного строительства. Это произошло после критики его ведомства из-за действий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Министр обратился к премьеру Биньямину Нетаньяху 25 апреля.