https://static.news.ru/photo/39905e3e-d254-11e9-9854-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торжественная месса прошла на Мадагаскаре. Её отслужил папа римский Франциск перед миллионом верующих.

Литургия состоялась на огромном поле в предместье столицы страны Антананариву. Ни одно событие в истории Мадагаскара ещё не собирало столь значительного количества людей, сообщает южноафриканская телекомпания News24 . Многие провели на поле ночь, чтобы оказаться ближе к алтарю.

Понтифик призвал собравшихся строить современный мир на принципах братства и солидарности. Он осудил стремление к накопительству, так как это ведёт к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров. Франциск также подчеркнул, что человечество должно жить в «полном уважении к земле и её дарам и не допускать любой формы эксплуатации».

Ранее папа римский выражал обеспокоенность обширными пожарами в амазонских лесах. Эти «зелёные лёгкие» имеют жизненно важное значение для всей планеты, говорил он на традиционной воскресной проповеди 25 августа, писал News.ru.