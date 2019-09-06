Торжественная месса прошла на Мадагаскаре. Её отслужил папа римский Франциск перед миллионом верующих.
Литургия состоялась на огромном поле в предместье столицы страны Антананариву. Ни одно событие в истории Мадагаскара ещё не собирало столь значительного количества людей, сообщает южноафриканская телекомпания
Понтифик призвал собравшихся строить современный мир на принципах братства и солидарности. Он осудил стремление к накопительству, так как это ведёт к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров. Франциск также подчеркнул, что человечество должно жить в «полном уважении к земле и её дарам и не допускать любой формы эксплуатации».
Ранее папа римский выражал обеспокоенность обширными пожарами в амазонских лесах. Эти «зелёные лёгкие» имеют жизненно важное значение для всей планеты, говорил он на традиционной воскресной проповеди 25 августа, писал News.ru.