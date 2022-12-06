Папа римский объяснил слова о бурятах и чеченцах Папа римский Франциск назвал свои слова о жестокости бурят и чеченцев фигурой речи

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Папа римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неверно истолкованы и являются только фигурой речи, рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он сообщил со ссылкой на письмо понтифика, что Франциск защищал русскую культуру, подчеркнув, что она является неотъемлемой частью европейской культуры.

Он сказал, что его слова извратили, что он, наоборот, защищал русскую культуру, говорил о том, что русская культура является неотъемлемой частью европейской культуры. Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости. Совершенно противоположное значение его слов в итоге распространилось, — сказал Севастьянов.

Ранее понтифик заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера папа римский привел такие народности, как чеченцы и буряты.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова понтифика о бурятах и чеченцах нехристианскими.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Франциску проявлять более миролюбивую риторику, воздержаться от ненависти и перестать сеять межнациональную рознь. Он написал, что у России не было проблем в отношениях с украинским народом до вмешательства НАТО во внутреннюю политику Киева.