Паника началась в Британии из-за ограничений на продажу бензина

Паника и большие очереди на заправках наблюдаются в Великобритании из-за повышенного спроса на бензин. Люди скупают топливо, из-за чего был введён лимит на продажу бензина в 30 фунтов на одного человека, написал в Twitter главный редактор Times Стивен Свинфорд.

Некоторые заправки закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. И хотя в стране нет дефицита бензина, огромные очереди у заправочных станций не уменьшаются.

Brexiters wanted to go back to before the EU. Well, here we arequeues at petrol stations! #BrexitReality pic.twitter.com/ijk67jXhte — SueWoke AF, Save Lives, Wear A Mask (@suehard) September 24, 2021

EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса, — пишет главред.

Компания считает, что эта мера даст шанс всем клиентам купить топливо. К британцам уже обратился министр транспорта Грант Шэппс. Он призывает людей не паниковать. Но автовладельцы по-прежнему стоят в огромных очередях.

Цена бензина АИ-95 в Британии — около 1,35 фунта, АИ-98 — 1,37 фунта, дизельного топлива — 1,37 фунта, газ стоит 0,67 фунта.

Ранее в России биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум и превысила 60,3 тысячи рублей за тонну. С утра 23 сентября она прибавила 0,34%.