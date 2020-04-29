В то время как некоторые страны пытаются использовать пандемию коронавируса, чтобы взыскать компенсации с КНР, в самом Китае также извлекают определённую выгоду из сложившегося положения. Страна, откуда началось распространение заболеваний, вызываемых COVID-19, одной из первых вышла из кризиса и теперь обращает ситуацию в свою пользу — как в политическом, так и в экономическом плане. И вновь бросает серьёзный вызов США.

В англоязычном китайском издании Global Times, связанном с Коммунистической партией Китая (КПК), 29 апреля была опубликована редакционная статья, основной тезис которой состоит в том, что, как показала пандемия, Соединённые Штаты больше не являются сверхдержавой. СМИ в Китае находятся под контролем государства, поэтому в данном случае материал, очевидно, отражает и настроения политических элит КНР.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США превысило миллион человек, подчёркивают авторы. Такие показатели среди всех стран мира есть только в Соединённых Штатах. В процентном соотношении, учитывая численность американского населения, ситуация выглядит ещё более тревожной.

Правительство США подвело своих людей и мир, — указывается в статье, — <…> Если бы такая доля инфицированных была в Китае, это означало бы заражение четырёх миллионов человек, что примерно в 50 раз больше, чем фактическое число зарегистрированных [в КНР] случаев.

Далее авторы отмечают, что США прилагают недостаточно усилий для борьбы с эпидемией на своей территории и для помощи другим странам, охваченным пандемией.

Подобная «обличительная» риторика — не просто ответ на обвинения американских властей в адрес КНР в распространении (а, возможно, и в искусственном создании коронавируса). Это демонстрация серьёзных глобальных амбиций Китая — политических и экономических. В статье откровенно указывается, что американцы больше не могут считать свою страну сверхдержавой.

Не секрет, что политика президента США Дональда Трампа, которую можно свести к тезису «Америка превыше всего», привела в разрушению многих связей Вашингтона с европейскими столицами. Пандемия лишь усугубила этот разрыв, одновременно открыв новые возможности для Китая, который первым преодолел пик заболеваемости и теперь начинает форсированно восстанавливать собственную экономику и авторитет. Пекин всё чаще выступает с критикой не только своего давнего соперника в лице США, но и стран Евросоюза.

Global Look Press

Китайцы, как сообщает издание Politico, порой давят на европейских чиновников, чтобы те публично говорили об успехах КНР в борьбе с коронавирусом. У стран ЕС в этой ситуации выбор небольшой: ждать серьёзной поддержки от Америки не стоит, а стремящийся улучшить свою репутацию Китай осуществляет активные гуманитарные поставки во все части света — от Сербии до Канады. Европейцы в значительной степени зависимы от этой помощи, потому и выступать против Пекина единым фронтом с Вашингтоном, разумеется, не готовы.

Наблюдается и другая тенденция, не менее важная в понимании того, как КНР мягко перехватывает инициативу у США. Издание Financial Times, в частности, отмечает , что в последние месяцы увеличился спрос на недвижимость за рубежом со стороны граждан КНР. По данным портала Sodichan, занимающегося подбором недвижимости по всему миру для китайских покупателей, с января был зафиксирован 300%-ный рост числа запросов по сравнению с окончанием прошлого года. Среди востребованных направлений — США, Канада и Австралия, но большой популярностью пользуются и европейские страны, такие как Великобритания, Греция, Испания, Португалия и Эстония.

У некоторых [покупателей] есть чёткое представление о том, что они могут инвестировать в лондонский рынок по ценам, значительно ниже тех, которые были всего несколько недель назад, — цитирует FT Марка Шнейдермана, директора британской риэлтерской компании Arlington Residential.

При этом, отмечают аналитики, хотя часть недвижимости и приобретается для личного проживания, значительный процент — это своего рода инвестиции с целью дальнейшего получения прибыли с аренды. Пока что из-за пандемии осуществить большинство запрошенных китайскими гражданами сделок невозможно, но, как полагают специалисты, именно покупатели из КНР будут первыми в очереди после снятия ограничений. Для стран, продающих недвижимость, такой интерес выгоден: их население едва ли в скором времени решится на крупные инвестиции. Для Китая подобная активность своих граждан тоже полезна, ведь чем больше они купят собственности в других государствах, особенно для деловых целей, тем большее влияние будет иметь страна в целом за рубежом.

Конечно, пока тиражируемый китайской прессой тезис о том, что США якобы перестали быть сверхдержавой (с намёком на то, что роль Вашингтона взял на себя Пекин), выглядит преувеличением. Однако усиление позиций КНР на международной арене в краткосрочной перспективе неизбежно, пока главный соперник страны борется с самой масштабной эпидемией на своей территории.