https://static.news.ru/photo/2f322f28-2fdb-11ea-8055-fa163e074e61_660.jpg Фото: lvivartgallery/facebook.com

Часть крыши памятника архитектуры национального значения — бывшего костёла капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого, обрушилась из-за дождей в посёлке Олеско под Львовом. Инцидент произошёл 3 января.

Пострадавших при обрушении нет, музейные предметы сохранены, сообщает пресс-служба галереи на странице в Facebook.

Крыша над монастырём и костёлом была полностью заменена в послевоенные годы советской властью без соблюдения соответствующих технологий, а во время реконструкции был использован неподходящий вид древесины, уточнили в галерее.

4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое должно уберечь фондохранилище от воды.

Сообщается, что 8–9 января состоится заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской администрации, которая будет расследовать обвал и решать вопрос о выделении денег на ремонт.

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